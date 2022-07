Inter, Onana: «Ho parlato con Eto’o, questa è una grande sfida» (Di venerdì 1 luglio 2022) . Le parole del nuovo portiere nerazzurro Il nuovo portiere dell’Inter Onana si è presentato ai microfoni di Inter TV: le sue dichiarazioni nel primo giorno da nerazzurro. Eto’o – «La verità è che ho un rapporto fantastico con Eto’o, abbiamo anche giocato insieme a San Siro. Abbiamo parlato dell’Inter diverse volte, quando ero con la Nazionale e in altre occasioni, lui mi ha sempre parlato meravigliosamente di questo Club e mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me, per il mio modo di giocare, per il mio stile di gioco. Per questo quando ho saputo dell’offerta dell’Inter, un grande Club che era Interessato a me, non ho mai avuto dubbi, per me essere qui è il top, sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) . Le parole del nuovo portiere nerazzurro Il nuovo portiere dell’si è presentato ai microfoni diTV: le sue dichiarazioni nel primo giorno da nerazzurro.– «La verità è che ho un rapporto fantastico con, abbiamo anche giocato insieme a San Siro. Abbiamodell’diverse volte, quando ero con la Nazionale e in altre occasioni, lui mi ha sempremeravigliosamente di questo Club e mi ha sempre detto che l’è perfetta per me, per il mio modo di giocare, per il mio stile di gioco. Per questo quando ho saputo dell’offerta dell’, unClub che eraessato a me, non ho mai avuto dubbi, per me essere qui è il top, sono ...

