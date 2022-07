I vantaggi di fare i Collegi (e i Consigli, perché no?) on-line. Lettera (Di venerdì 1 luglio 2022) Inviata da Andrea Strappa - La drammatica esperienza del Covid ci ha fatto scoprire sorprendentemente che è possibile svolgere on-line Collegi anche con 150 docenti. Fra tanti discorsi sulla sostenibilità ambientale, sulla riconversione ecologica, con tanto di massicci investimenti, perché non cogliere questa opportunità? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Inviata da Andrea Strappa - La drammatica esperienza del Covid ci ha fatto scoprire sorprendentemente che è possibile svolgere on-anche con 150 docenti. Fra tanti discorsi sulla sostenibilità ambientale, sulla riconversione ecologica, con tanto di massicci investimenti,non cogliere questa opportunità? L'articolo .

