F1, GP Gran Bretagna 2022: Leclerc e Verstappen si nascondono nelle prove libere (Di venerdì 1 luglio 2022) C'è Grande attesa in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone, poiché sia Ferrari che Red Bull hanno approntato una serie di aggiornamenti alle proprie vetture. Si tratta, chiaramente, di un momento pregnante nell'ottica della lotta per il Mondiale, poiché il mese di luglio prevede la bellezza di quattro gare in cinque settimane. Dunque, nell'immediato non ci sarà molto spazio per sviluppare ulteriormente le monoposto e quanto portato in pista in Inghilterra sarà il nerbo della F1-75 e della RB18 da qui all'Ungheria. Cionondimeno, sarà obbligatorio attendere la giornata di domani per avere un'idea in merito ai rapporti di forza tra Max Verstappen e Charles Leclerc, ovvero i duellanti per l'Iride. Quest'oggi infatti non si è registrato alcun confronto diretto ...

