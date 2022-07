Covid | il vaccino sui bimbi? Ora uno studio rivela | “Dubbi sull’utilità”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 luglio 2022) Antonio Cassone è uno di queglisi che ogni tanto vale la pena ascoltare. Membro dell’American Academy of Microbiology, è certamente titolato a parlare di virus, vaccini e. Un anno fa, solo tra tanti, aveva espresso tutti i suoisulla “reale efficacia” delanti-coronavirus di Pfizer BionTech sui bambini dai 5 agli 11 anni, criticandone la sperimentazione clinica (il parere dell’Fda non fu unanime né convinto) realizzata su poco più di 2mila bambini e dunque con pochi dati da cui ricavare una “stima affidabile della sicurezza ed efficacia” del prodotto. Oggi su Repubblica, Cassone è tornato sull’argomento. E ha fatto notare che isulla “reale efficacia” delpediatrico non si sono ridotti neppure a fronte dei milioni di bambini americani ed europei ...