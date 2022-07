Calciomercato Parma: occhi su Pavoletti, Sprocati verso il Sudtirol (Di venerdì 1 luglio 2022) Si accende anche il Calciomercato del Parma sia in entrata che in uscita. I crociati stanno cercando di costruire una squadra per risalire in A dopo la stagione dall’amaro in bocca appena conclusa. Tuttavia finora il mercato non ha riservato i colpi sperati, che potrebbero comunque arrivare più avanti. Intanto, si lavora in uscita con Sprocati in direzione Sudtirol, mentre i gialloblù hanno messo gli occhi su Pavoletti. Le ultime sul Calciomercato del Parma. Calciomercato Parma, Sprocati ai saluti Non ha mai inciso quanto avrebbe voluto e adesso Mattia Sprocati si prepara per una nuova avventura. L’anno prossimo infatti vestirà la maglia del Sudtirol con ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Si accende anche ildelsia in entrata che in uscita. I crociati stanno cercando di costruire una squadra per risalire in A dopo la stagione dall’amaro in bocca appena conclusa. Tuttavia finora il mercato non ha riservato i colpi sperati, che potrebbero comunque arrivare più avanti. Intanto, si lavora in uscita conin direzione, mentre i gialloblù hanno messo glisu. Le ultime suldelai saluti Non ha mai inciso quanto avrebbe voluto e adesso Mattiasi prepara per una nuova avventura. L’anno prossimo infatti vestirà la maglia delcon ogni ...

