Calcio | Lazio | ufficiale l' acquisto di Marcos Antonio dallo Shakhtar

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Marcos Antonio è un nuovo giocatore della Lazio. A dare l'ufficialità il club biancoceleste con una nota. "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcos Antonio Silva Santos proveniente dal club ucraino Shakhtar Donetsk F.C".

