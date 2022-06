Xi Jinping a Hong Kong 25 anni di Cina | in tanti sono fuggiti

Pubblicità

Tg3web : Dura risposta di Pechino alla dichiarazione strategica della Nato: 'L'Alleanza atlantica è una sfida sistemica alla… - bepin69 : RT @AsiaNewsIT: Hong Kong e le promesse tradite di 25 anni fa. Mentre Xi Jinping è nell'ex colonia britannica per l'anniversario del ritorn… - tweet4852 : RT @Tg3web: Dura risposta di Pechino alla dichiarazione strategica della Nato: 'L'Alleanza atlantica è una sfida sistemica alla pace e alla… - lino4219 : RT @AsiaNewsIT: Hong Kong e le promesse tradite di 25 anni fa. Mentre Xi Jinping è nell'ex colonia britannica per l'anniversario del ritorn… - antonio_randino : RT @AsiaNewsIT: Hong Kong e le promesse tradite di 25 anni fa. Mentre Xi Jinping è nell'ex colonia britannica per l'anniversario del ritorn… -

Kong è rinata dalle sue ceneri". Così ha descritto la città il presidente cinese Xi. Arrivato in treno alla vigilia del 25esimo anniversario dell''Handover', passaggio diKong da ...Il leader cinese Xisi e' recato aKong per commemorare i 25 anni da quando la Gran Bretagna ha restituito il territorio a Pechino, segnando una pietra miliare nel suo impegno di fornire una Cina forte e ...West Kowloon Station of the Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link in Hong Kong File photo: VCG. President Xi Jinping arrived in the Hong Kong Special Administrative Regio ...Roma, 30 giu. (askanews) - Pechino si prepara a celebrare in pompa magna i 25 anni del passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina: così giunge in città il presidente Xi Jinping, all'insegna ...