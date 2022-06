Wimbledon 2022, il prossimo avversario di Jannik Sinner al 3° turno: i precedenti con Isner (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo Stan Wawrinka e Mikael Ymer, sarà John Isner il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon. Entrambi hanno fatto valere lo status di testa di serie (n.10 per l’azzurro, n.20 per lo statunitense), rispettando il pronostico della vigilia e raggiungendo il terzo turno nonostante qualche difficoltà. Il ventenne altoatesino ha già affrontato “Long John” in due occasioni, anche se mai sull’erba: il bilancio degli head to head è attualmente in parità. Il primo confronto (forse quello più indicativo) ha visto prevalere il tennista americano sul cemento outdoor di Cincinnati l’anno scorso per 5-7 7-6 6-4 al termine di una sfida molto equilibrata e decisa su pochi punti. L’ultimo precedente risale invece alla fase a gironi della Coppa Davis 2021, con ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo Stan Wawrinka e Mikael Ymer, sarà Johnildi. Entrambi hanno fatto valere lo status di testa di serie (n.10 per l’azzurro, n.20 per lo statunitense), rispettando il pronostico della vigilia e raggiungendo il terzononostante qualche difficoltà. Il ventenne altoatesino ha già affrontato “Long John” in due occasioni, anche se mai sull’erba: il bilancio degli head to head è attualmente in parità. Il primo confronto (forse quello più indicativo) ha visto prevalere il tennista americano sul cemento outdoor di Cincinnati l’anno scorso per 5-7 7-6 6-4 al termine di una sfida molto equilibrata e decisa su pochi punti. L’ultimo precedente risale invece alla fase a gironi della Coppa Davis 2021, con ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - sportface2016 : #Wimbledon | #Sonego può regalarsi #Nadal: cosa tenere d'occhio nel day 4 - SportRepubblica : Wimbledon, Sonego sfida Gaston: dove vedere la sfida in tv [aggiornamento delle 09:13] -