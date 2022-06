VNL femminile 2022, l’Olanda vince 3-2 col Giappone a Calgary (Di giovedì 30 giugno 2022) vince a fatica l’Olanda contro il Giappone di una Koga da 31 punti nel match della pool 5 di Nations League femminile a Calgary in Canada. Alla fine è 3-2 (23-25, 25-20, 24-26, 25-21, 15-10). La svolta si ha sul 13-13 del secondo set, con l’Olanda che successivamente trova il primo +2 di vantaggio della sua partita chiudendo poi la frazione sul 25-20. Ancora più rocambolesco il quarto set con il Giappone che trova un vantaggio di +7 sull’8-15, salvo poi farsi rimontare clamorosamente sul 25-21. Un contraccolpo psicologico a tutti gli effetti, che poi si riversa sul tie break dominato e vinto da Buijs (22 punti) e compagne sul 15-10. Tutto facile in Canada per gli Stati Uniti che vincono 3-0 (25-16, 25-21, 25- 19) contro il Belgio. Precise in ricezioni, efficaci a ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022)a faticacontro ildi una Koga da 31 punti nel match della pool 5 di Nations Leaguein Canada. Alla fine è 3-2 (23-25, 25-20, 24-26, 25-21, 15-10). La svolta si ha sul 13-13 del secondo set, conche successivamente trova il primo +2 di vantaggio della sua partita chiudendo poi la frazione sul 25-20. Ancora più rocambolesco il quarto set con ilche trova un vantaggio di +7 sull’8-15, salvo poi farsi rimontare clamorosamente sul 25-21. Un contraccolpo psicologico a tutti gli effetti, che poi si riversa sul tie break dominato e vinto da Buijs (22 punti) e compagne sul 15-10. Tutto facile in Canada per gli Stati Uniti che vincono 3-0 (25-16, 25-21, 25- 19) contro il Belgio. Precise in ricezioni, efficaci a ...

