Verona su Strootman | la posizione del Marsiglia

(Di giovedì 30 giugno 2022) Kevinè un obiettivo del, intanto ilha le idee chiare per il centrocampista olandese: se non riuscirà...

DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Trattativa per #Strootman con il @OM_Officiel. Piace anche #Bandinelli - mase_gio : @armagio Il nostro calcio va a rotoli perché nelle 20 squadre di serie a ci sono 6 attaccanti italiani titolari, pe… - persemprecalcio : ???? #Strootman è ricercato da un club di #SerieA. L'ex giocatore del #Cagliari tornerà al Marsiglia ma potrebbe torn… -

Solita girandola di cambiamenti al: Cioffi ripartira' da Caprari, avra' Henry, Piccoli e forse, partiranno Simeone, Barak, Cancellieri, Casale e Ilic. Grandi manovre in casa Monza ...e DJURIC dovrebbero andare al, che è stato sondato da Lazio (a cui piace anche ILIC ), Napoli e Monza per CASALE. Per la porta della Cremonese c'è invece RADU , che lascerà l'Inter.Kevin Strootman è un obiettivo del Verona, intanto il Marsiglia ha le idee chiare per il centrocampista olandese: se non riuscirà a cederlo in questa finestra di mercato, riferisce L'Equipe, allora pr ...Verona, gli scaligeri potrebbero perdere Giovanni Simeone. L'attaccante è appetibile sul mercato: offerte dall'estero tentano il Cholito.