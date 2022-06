Verona, sabato 2 luglio la presentazione di Cioffi (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Hellas Verona si prepara ad aprire ufficialmente la stagione 2022/2023. All’indomani della presentazione della maglia per il prossimo anno, il club scaligero ha annunciato che “sabato 2 luglio, alle ore 15, nella sala conferenze della sede del club, è in programma la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo allenatore gialloblù, Gabriele Cioffi“. Il tecnico toscano pronuncerà quindi le sue prime parole da allenatore della formazione veneta, essendo stato nominato successore di Igor Tudor dopo l’esperienza positiva con l’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Hellassi prepara ad aprire ufficialmente la stagione 2022/2023. All’indomani delladella maglia per il prossimo anno, il club scaligero ha annunciato che “, alle ore 15, nella sala conferenze della sede del club, è in programma la conferenza stampa diufficiale del nuovo allenatore gialloblù, Gabriele“. Il tecnico toscano pronuncerà quindi le sue prime parole da allenatore della formazione veneta, essendo stato nominato successore di Igor Tudor dopo l’esperienza positiva con l’Udinese. SportFace.

