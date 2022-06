Ultime Notizie Roma del 30-06-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitali in studio la guerra in Ucraina Aggiungi al suo centro ventisettesimo giorno l’esercito Russo non colpisce obiettivi civili durante l’operazione militare speciale in Ucraina assicurato il presidente Vladimir Putin per il quale non c’è stato nessun attacco terroristico a kremenchuk risponderemo se le truppe nato saranno dislocate in Finlandia Svezia ha detto ricordando che l’operazione in Ucraina procede secondo i piani il governo britannico ha annunciato un miliardo di aiuti aggiuntivi al ucraina per la nato la guerra potrebbe durare fino al 2023 allarme dall’agenzia dell’energia atomica perso di nuovo il contatto con la centrale di zaporizhia in Ucraina e rispondere allo stesso modo se la nato di pieghera truppe ...