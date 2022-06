UFFICIALE – Roberto Piccoli passa in prestito all’Hellas Verona (Di giovedì 30 giugno 2022) Una giornata di calciomercato molto movimentata quella di oggi tra ufficialità, rumors e indiscrezioni sui trasferimenti dei giocatori. Fino ad ora, insieme a Monza ed Inter, una delle squadre di Serie A più vivaci sul mercato è l’Hellas Verona. Gli scaligeri dopo aver chiuso il colpo Henry dal Venezia e in attesa dell’annuncio di Djuric, hanno da poco ufficializzato Roberto Piccoli. Il centravanti classe 2001 dopo aver trovato poco spazio con le maglie di Atalanta e Genoa, passerà in prestito dalla Dea al Verona fino al 30 giugno 2023. Per l’ex Spezia questa potrebbe diventare l’occasione giusta per riscattarsi e per dimostrare il proprio talento in una compagine ambiziosa. Piccoli al Verona: il comunicato UFFICIALE degli scaligeri Una delle squadre ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 giugno 2022) Una giornata di calciomercato molto movimentata quella di oggi tra ufficialità, rumors e indiscrezioni sui trasferimenti dei giocatori. Fino ad ora, insieme a Monza ed Inter, una delle squadre di Serie A più vivaci sul mercato è l’Hellas. Gli scaligeri dopo aver chiuso il colpo Henry dal Venezia e in attesa dell’annuncio di Djuric, hanno da poco ufficializzato. Il centravanti classe 2001 dopo aver trovato poco spazio con le maglie di Atalanta e Genoa, passerà indalla Dea alfino al 30 giugno 2023. Per l’ex Spezia questa potrebbe diventare l’occasione giusta per riscattarsi e per dimostrare il proprio talento in una compagine ambiziosa.al: il comunicatodegli scaligeri Una delle squadre ...

