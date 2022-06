Ucraina, 007 Usa: 'Putin potrebbe usare l'atomica. Guerra durerà a lungo' - Esteri - quotidiano.net (Di giovedì 30 giugno 2022) Biden: "Più forze militari Usa in Italia ed Europa" Roma, 30 giugno 2022 - Il prolungarsi della Guerra in Ucraina potrebbe spingere la Russia all'utilizzo di armi nucleari . L'allarme viene lanciato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Biden: "Più forze militari Usa in Italia ed Europa" Roma, 30 giugno 2022 - Il prolungarsi dellainspingere la Russia all'utilizzo di armi nucleari . L'allarme viene lanciato ...

