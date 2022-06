Tutto pronto per il Giubileo: un miliardo dallo Stato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ora non ci sono più scuse. La macchina del Giubileo del 2025 ha tutti gli strumenti per partire. Il Decreto della presidenza del consiglio dei ministri che costituisce la società «Giubileo 2025» è Stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Un ultimo passo burocratico che rappresenta di fatto, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la partenza operativa della stazione appaltante degli interventi dello Stato per agevolare l'evento, e che può contare su una dote finanziaria complessiva di 1,045 miliardi di euro da spendere entro il 2026. Una mole di fondi che possono essere già investiti perché per gli interventi sono previsti già quest'anno 285 milioni. Poi sono 290 milioni per ogni anno nel 2023 e 2024. A disposizione, nell'anno della manifestazione religiosa, saliranno a 330 milioni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ora non ci sono più scuse. La macchina deldel 2025 ha tutti gli strumenti per partire. Il Decreto della presidenza del consiglio dei ministri che costituisce la società «2025» èbollinato dalla Ragioneria dello. Un ultimo passo burocratico che rappresenta di fatto, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la partenza operativa della stazione appaltante degli interventi delloper agevolare l'evento, e che può contare su una dote finanziaria complessiva di 1,045 miliardi di euro da spendere entro il 2026. Una mole di fondi che possono essere già investiti perché per gli interventi sono previsti già quest'anno 285 milioni. Poi sono 290 milioni per ogni anno nel 2023 e 2024. A disposizione, nell'anno della manifestazione religiosa, saliranno a 330 milioni ...

