Tragedia in mare: 50enne si tuffa e muore annegato

Era entrato in acqua, ne stava approfittando per 'rinfrescarsi' un po' dopo le ore passate sotto il sole. Purtroppo, però, la corrente l'ha trascinato via e quei momenti, che sarebbero dovuti essere di relax, si sono trasformati in Tragedia. È morto così un uomo, annegato a Passoscuro ieri pomeriggio intorno alle 14, probabilmente stroncato da una malore. 

Uomo morto a Passoscuro dopo il tuffo in mare

Si era tuffato in acqua (nonostante la bandiera rossa), ma da lì, da quel mare, che in realtà era molto agitato, purtroppo non è più riemerso vivo. La Tragedia ieri pomeriggio a Passoscuro, intorno alle 14, dove un uomo, classe 1972, originario dell'Ecuador, ma da anni a Roma, ha perso la vita. Inutili tutti i tentativi di soccorso: il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha ...

