Tavassi e i retroscena su L’Isola | “Lui ha messo in dubbio la mia eterosessualità | ci sarei andato”

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo più di tre mesi è finita l’edizione più lunga di sempre dedei Famosi e per l’occasione Edoardoha deciso di rivelare un po’ di. L’ex naufrago ha dichiarato che non c’è nulla di finto nel reality di Ilary Blasi ed ha anche parlato del calo della libido. “Se è tutto programmato a? No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale. Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo. Poi non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg. Se possiamo fumare sul? Ma magari, ...