Swiatek | Sull' erba faccio più fatica | ma posso migliorare

Pubblicità

...Campo 1 dopo la sfide tra Alex de Minaur e Liam Broady e quella tra la numero uno WTA Igae ... L'australiano è in vantaggio 3 - 1 negli scontri diretti e ha vinto l'unica partita giocata'......'interessante confronto tra Paula Badosa e Petra Kvitova : l'esperta tennista ceca'erba è ...Boulter Rybakina in Zheng - Rybakina Badosa in Badosa - Kvitova Martic in Martic - Pegula...Il match di terzo turno più interessante della parte bassa del tabellone si disputerà sul Campo 1 dopo la sfide tra Alex de Minaur e Liam Broady e quella tra la numero uno WTA Iga Swiatek e la frances ...Wimbledon, nella sesta giornata dello Slam londinese si chiude il terzo turno nel singolare femminile: pronostici.