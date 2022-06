Saldi estivi | le date di inizio per ogni regione

Pubblicità

GoleadaPratese : Articoli sportivi: parte la stagione dei saldi estivi 2022! - bsnewsit : ?????? A luglio tornano i saldi estivi: da Fibra1 Brescia sconti fino al 70% - LivornoPress : Al via i saldi estivi 2022. I primi senza obbligo di mascherina e presenze contingentate - infoiteconomia : Saldi estivi. Gli aretini spenderanno 186 euro a famiglia, le previsioni di Ascom - infoiteconomia : Anche in Veneto è ormai prossima a partire la stagione dei saldi estivi -

non mancheranno nemmeno quest'anno di riempire i centri urbani per quella che è una celebrazione della vendita al dettaglio in cui clienti e negozianti si incontrano con opportunità ...Faccio anche presente che alcune associazioni stesse hanno evidenziato come l'anticipo della data di inizio dei, decisa a livello nazionale, in realtà sta portando molte città ad ...Dal mese di luglio partono gli sconti nei negozi, anche quelli on line. Le date di inizio e fine e le regole da seguire per acquisti sicuri ...Si avvicina l’inzio dei saldi estivi, previsti per sabato 2 luglio in Toscana, in linea con quasi tutte le altre regioni italiane. "L’indirizzo emerso in sede di conferenza delle Regioni di mantenere ...