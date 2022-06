Saldi al via, ma pesano caro-bollette, inflazione e «concorrenza sleale dei colossi del web» (Di giovedì 30 giugno 2022) La prima sarà la Sicilia, che inizierà la stagione dei Saldi domani. Poi dal 2 luglio toccherà al resto l’Italia, con l’unica eccezione della Provincia autonoma di Bolzano che ha fissato l’inizio degli sconti il 15 luglio. Difficile fare un pronostico su come andranno gli affari per consumatori ed esercenti: mentre Confcommercio, infatti, stima una spesa in aumento, benché «leggero», rispetto all’anno scorso, il Codacons avverte sul rischio che caro-bollette e inflazione frenino la spesa delle famiglie, pur rilevando che cresce il numero degli italiani intenzionati ad approfittare delle offerte. Il Codacons: «caro-bollette e inflazione mettono a rischio i Saldi» Per l’associazione di consumatori, «le vendite durante il periodo di sconti rimarranno al ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) La prima sarà la Sicilia, che inizierà la stagione deidomani. Poi dal 2 luglio toccherà al resto l’Italia, con l’unica eccezione della Provincia autonoma di Bolzano che ha fissato l’inizio degli sconti il 15 luglio. Difficile fare un pronostico su come andranno gli affari per consumatori ed esercenti: mentre Confcommercio, infatti, stima una spesa in aumento, benché «leggero», rispetto all’anno scorso, il Codacons avverte sul rischio chefrenino la spesa delle famiglie, pur rilevando che cresce il numero degli italiani intenzionati ad approfittare delle offerte. Il Codacons: «mettono a rischio i» Per l’associazione di consumatori, «le vendite durante il periodo di sconti rimarranno al ...

