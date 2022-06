Processo Bataclan, il senso di una fine (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo 9 mesi, 2 settimane, 5 giorni e 148 udienze, è arrivato alla fine il Processo iniziato l’8 settembre 2021, e definito «storico», per gli attentati della sera del 13 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo 9 mesi, 2 settimane, 5 giorni e 148 udienze, è arrivato allailiniziato l’8 settembre 2021, e definito «storico», per gli attentati della sera del 13 L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

bitobriz : Durata processo #Bataclan : 9 mesi ed ergastolo ostativo. Perché la nostra giustizia invece sembra un carretto in panne? - 4ragazzi1D : RT @HSkelsen: Nel processo #Bataclan 19 su 20 sono stati dichiarati colpevoli tra gli imputati. - emanuelino10 : RT @Geopoliticainfo: ????E' stato nuovamente sospeso per Covid-19 il maxi-processo in corso a #Parigi sugli attentati del 13 novembre 2015 ch… - emanuelino10 : RT @ChiaraPiotto: La fila di giornalisti di fronte al Palazzo di giustizia per la sentenza sul processo #bataclan #proces13novembre #parigi… - emanuelino10 : RT @FebeDiCencrea: Oggi in Francia ha avuto luogo il processo per gli attentati del 13 novembre al #Bataclan: Salah Abdeslam è stato condan… -