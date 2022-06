PRIME VIDEO LUGLIO 2022: L’ATTESA TERMINAL LIST, PAPER GIRLS, JAMES MAY APPRODA IN ITALIA (Di giovedì 30 giugno 2022) Torna l’appuntamento con le novità di LUGLIO 2022 di Amazon PRIME VIDEO. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e Disney+ vi basta cliccare QUI e QUI. Sarà un LUGLIO “caldissimo” per Amazon PRIME VIDEO che come sempre presenta tante novità originali e in esclusiva. Tra tutte segnaliamo le serie: TERMINAL LIST con protagonista Chris Pratt, già osannata dalla critica che l’ha potuta vedere in anteprima e rinnovata per una seconda stagione, PAPER GIRLS basata sull’omonima graphic novel e lo show di JAMES May che APPRODA quest’anno proprio in ITALIA. Non mancheranno i film da gustare come Don’t Make Me Go e Tutto è possibile, e ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 giugno 2022) Torna l’appuntamento con le novità didi Amazon. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e Disney+ vi basta cliccare QUI e QUI. Sarà un“caldissimo” per Amazonche come sempre presenta tante novità originali e in esclusiva. Tra tutte segnaliamo le serie:con protagonista Chris Pratt, già osannata dalla critica che l’ha potuta vedere in anteprima e rinnovata per una seconda stagione,basata sull’omonima graphic novel e lo show diMay chequest’anno proprio in. Non mancheranno i film da gustare come Don’t Make Me Go e Tutto è possibile, e ...

