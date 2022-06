Petrolio: poco mosso in attesa Opec, Wti a 110 dollari (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono poco mosse questa mattina le quotazioni del Petrolio, in attesa del vertice Opec+ che potrebbe decidere un lieve aumento della produzione. Il Wti americano, che ieri ha chiuso con uno scivolone ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Sonomosse questa mattina le quotazioni del, indel vertice+ che potrebbe decidere un lieve aumento della produzione. Il Wti americano, che ieri ha chiuso con uno scivolone ...

Pubblicità

fisco24_info : Petrolio: poco mosso in attesa Opec, Wti a 110 dollari: Brent stabile a 116,3 dollari - IvanoPioli : RT @StefanoOrsi12: I Russi hanno preso il controllo della raffineria di petrolio di Topolovka, manca poco e la sacca di Lysychansk sarà del… - monsieur_dapoz : RT @StefanoOrsi12: I Russi hanno preso il controllo della raffineria di petrolio di Topolovka, manca poco e la sacca di Lysychansk sarà del… - Mati49346368 : RT @putino: I russi hanno sfondato le difese ucraine nella raffineria di petrolio di Lysychansk dove sono in corso pesanti scontri. Secondo… - MattiaGallo17 : RT @putino: I russi hanno sfondato le difese ucraine nella raffineria di petrolio di Lysychansk dove sono in corso pesanti scontri. Secondo… -