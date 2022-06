OnePlus 10T in mostra in nuovi render: lo smartphone sarà più veloce del 10 Pro? (Di giovedì 30 giugno 2022) Il nuovo OnePlus 10T si prepara al debutto con nuovi render che confermano specifiche e design dello smartphone L'articolo Proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 30 giugno 2022) Il nuovo10T si prepara al debutto conche confermano specifiche e design delloL'articoloviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

CeotechI : RT @CeotechI: OnePlus 10T, i nuovi render rafforzano il design finale #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship #MobileNews #N… - CeotechI : OnePlus 10T, i nuovi render rafforzano il design finale #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship… - TuttoAndroid : Quante novità in arrivo per Samsung, OnePlus e Motorola, tra pieghevoli e non - 83napolano : RT @CeotechI: OnePlus 10T, svelate le varianti di colore prima del lancio #120Hz #150W #4500mAh #5G #Amoled #Android12 #GadgetTech #MobileN… - telefoninonet : OnePlus 10T: tutto pronto prima del debutto ufficiale -