Napoli non è solo cronaca nera, l’arcivescovo bacchetta i giornalisti: Raccontate anche le luci della città (Di giovedì 30 giugno 2022) “Lungi da me l’intenzione di invitarvi a parlare meno delle tante notizie brutte che ogni giorno si affacciano sul nostro presente, però con voi vorrei domandarmi se non sia il caso di dare più spazio alla cronaca bianca facendo conoscere ed esaltando il tanto bene e la tanta bellezza che c’è nel mondo, iniziando dalla nostra città”. Lo scrive l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in una lettera ai giornalisti. “In questi giorni al telefono – racconta don Mimmo Battaglia – ho ascoltato diversi educatori, parroci, religiose, ma anche presidenti di cooperative e associazioni impegnate con grande spirito di servizio negli oratori estivi o nei campi scuola. Neanche questo caldo eccezionale è riuscito a fermare il loro entusiasmo e il loro donarsi senza riserve per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) “Lungi da me l’intenzione di invitarvi a parlare meno delle tante notizie brutte che ogni giorno si affacciano sul nostro presente, però con voi vorrei domandarmi se non sia il caso di dare più spazio allabianca facendo conoscere ed esaltando il tanto bene e la tanta bellezza che c’è nel mondo, iniziando dalla nostra”. Lo scrivedi, don Mimmo Battaglia, in una lettera ai. “In questi giorni al telefono – racconta don Mimmo Battaglia – ho ascoltato diversi educatori, parroci, religiose, mapresidenti di cooperative e associazioni impegnate con grande spirito di servizio negli oratori estivi o nei campi scuola. Nequesto caldo eccezionale è riuscito a fermare il loro entusiasmo e il loro donarsi senza riserve per ...

