Pubblicità

Poghos2003 : @vincenx2419 @polemos_EC Seguendo questa logica, questo killer della camorra guarda caso prima militava nel PD. - VesuvioLive : Napoli, aggredisce una ragazza e la sequestra per violentarla: lei sotto choc col volto insanguinato - NapoliToday : #Cronaca #Avvocata Centro Storico, donna con il volto sanguinante si rifugia nella caserma dei vigili del fuoco: il… - CrisciGloria : - lucanewni : Un'altro esempio di quale enorme danno hanno fatto le politiche di sinistra. -

ilmattino.it

, ragazza aggredita da un uomo che voleva violentarla Terrorizzata e con il volto ancora sanguinante, la vittima sarebbe riuscita a rifugiarsi in via Del Sole, nei pressi della caserma dei ...Martedìsera gli agenti di polizia dell'Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa sono intervenuti in via Del Sole, presso ... Napoli choc, positivo al Covid aggredisce infermiere: «Voleva mangiare pizza al pronto soccorso» Positivo al Covid, pretendeva di mangiare una pizza nei locali del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. All'intervento dell'infermiere, che ha spiegato al ...La ragazza, sconvolta e col volto sanguinante, è stata aiutata dagli agenti nella descrizione dell'uomo, che ha permesso di rintracciarlo ...