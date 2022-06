Napoli | Borrelli | “Il ‘Cippo di Forcella’ ridotto a immondezzaio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il Cippo di Forcella èa un: 2500 anni di storia infangati dall’inciviltà. È lache combattiamo e detestiamo. L’amministrazione si batta per tutelare il patrimonio storico”. Lo afferma il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio. Il “Cippo a Forcella”, a Piazza Calenda, fa parte dei resti più antichi della città di. “Come ritiene la maggior parte degli studiosi – scrive– risale al III secolo a.C. e sarebbe costituito da pietre che fanno parte della cinta muraria di epoca greca dell’antica Neapolis: potrebbe trattarsi di rovine della porta Herculanensis (in seguito detta porta Furcilla o Furcillensis). La storia e le sue bellezze celate, però, evidentemente, non ...