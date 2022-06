Morta a 96 anni Eleonora Sambri, la partigiana Mimì (Di giovedì 30 giugno 2022) È Morta a 96 anni la partigiana Eleonora Sambri, nome di battaglia Mimì. Ne dà notizia il Comune bolognese di Castel Maggiore. Nata il 3 maggio 1926 a Bentivoglio (Bologna), Eleonora Sambri iniziò il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Èa 96la, nome di battaglia. Ne dà notizia il Comune bolognese di Castel Maggiore. Nata il 3 maggio 1926 a Bentivoglio (Bologna),iniziò il ...

