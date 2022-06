Mondiali pallanuoto | il Settebello supera l’Ungheria e vola in semifinale

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’Alfred Hajos è una bolgia. Quasi seimila spettatori e un tifo da girone dantesco. Le telecamere di Raidue trasmettono la diretta in Italia. Ilcompie l’impresa aie divora11-10 (2-3, 4-2, 2-1, 3-4) dopo essere stato avanti 11-7 a due minuti dalla fine; piazza il break nella parte centrale del match col collettivo che esalta Di Fulvio, premiato mvp ed autore di quattro gol. A segno pure Echenique e Di Somma, che segnano una doppietta, Cannella, Bruni e Dolce. Ottima difesa, guidata da capitano Del Lungo, che salva 11 inferiorità numerica su 16., fermato Varga, si affida a Vamos che realizza una tripletta, ma con lo scorrere del cronometro accorcia i tempi delle giocate, si affida alle individualità e non trova più l’Italia. In, venerdì 1 luglio, ...

Eurosport_IT : L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam |… - SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO MONDIALI, QUARTI DI FINALE: UNGHERIA-#ITALIA 10-11. IL SETTEBELLO IN SEMIFINALE AFFRONTERA' L… - fanpage : Nei Mondiali di Pallanuoto, l’Italia elimina nei quarti di finale l’Ungheria. Un grande successo del Settebello che… - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 30 GIUGNO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Budapest #Ungheria #Pallanuoto #Mondiali… - MessiPaola : RT @Eurosport_IT: L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam | #Pallanuoto… -

L'Italia dellasogna ancora e ci riprova con le donne: vanno in scena le semifinali deial femminile, in acqua a Budapest torna il Setterosa che se la vedrà oggi alle 16.00 con ...Tutto pronto per Ungheria - Olanda , partita valevole per come semifinale del torneo difemminile aidi Budapest 2022 . Dopo la semifinale Italia - Usa, tocca alle padrone di casa dell'Ungheria scendere in acqua e sfidare le Orange per continuare a sognare. Chi si ...Grandissima impresa del 7bello di Marco Del Lungo nei quarti di finale dei Mondiali. A Budapest gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa dell’Ungheria, davanti a 6mila sostenitori magiari, ...Un’altra vittoria, la terza in quattro gare sin qui disputate. E il Setterosa è volato in semifinale, dove oggi contro la corazzata Stati Uniti si giocherà l’accesso alla finalissima. Merito anche di ...