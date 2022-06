Lombardia: Rolfi, 'via a piano per ridurre cinghiali, no a limite massimo abbattimento' (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato oggi il piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale per il periodo 2022/2025. "L'arrivo della peste suina africana in Lombardia -ha ribadito l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi- sarebbe un disastro economico per una regione in cui è allevato il 50% dei suini nazionali, base delle grandi dop del prosciutto italiano". Per questo "dobbiamo fare di tutto per contenere il cinghiale, vettore della malattia, con un piano operativo che presti prioritariamente attenzione al rischio di introduzione e diffusione dell'infezione dall'area infetta di Liguria e Piemonte". "Con questo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - La Giunta regionale dellaha approvato oggi ilregionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale per il periodo 2022/2025. "L'arrivo della peste suina africana in-ha ribadito l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio- sarebbe un disastro economico per una regione in cui è allevato il 50% dei suini nazionali, base delle grandi dop del prosciutto italiano". Per questo "dobbiamo fare di tutto per contenere il cinghiale, vettore della malattia, con unoperativo che presti prioritariamente attenzione al rischio di introduzione e diffusione dell'infezione dall'area infetta di Liguria e Piemonte". "Con questo ...

