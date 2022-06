“Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso (Di giovedì 30 giugno 2022) La pupa e il secchione cancellato, l’annuncio ufficiale è arrivato oggi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2022/2023. Un annuncio che era nell’aria dopo le pesantissime critiche cadute sul programma che Barbara D’Urso aveva voluto modificare e costruire a sua immagine. Un esperimento bocciato fin dalle prime puntate. Un esempio, per chi non ricordasse, sono state le critiche rivolte da Andrea Pucci, che aveva presentato la stessa trasmissione. “Il nostro lavoro (aveva raccontato dopo la puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, in onda in contemporanea) è gratificato da quanti voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) La pupa e il secchione cancellato, l’annuncio ufficiale è arrivato oggi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti2022/2023. Un annuncio che era nell’aria dopo le pesantissime critiche cadute sulcheaveva voluto modificare e costruire a sua immagine. Un esperimento bocciato fin dalle prime puntate. Un esempio, per chi non ricordasse, sono state le critiche rivolte da Andrea Pucci, che aveva presentato la stessa trasmissione. “Il nostro lavoro (aveva raccontato dopo la puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, in onda in contemporanea) è gratificato da quanti voi seguonolo che facciamo e sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ...

