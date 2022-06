Isabella Ferrari | l’aborto a 17 anni | il dolore | l’importanza di poter scegliere

(Di giovedì 30 giugno 2022) La controversa sentenza sul diritto costituzionale alche ha scosso gli USA ha inevitabilmente acceso i riflettori su una tematica importante, difficile e che dovrebbe essere affrontata con meno superficialità e moralismi. Ed è così che, anche in Italia, si è tornati prepotentemente sull’argomento, con racconti e confessioni che fanno riflettere. È il caso diche, giunta al Festival di Taormina per la presentazione di La mia ombra è tua di Eugenio Cappuccio, ha concesso una lunga intervista a Corriere della Sera nella quale ha rivelato di aver abortito a 17. E di non essersi pentita di questa scelta, difficile ma necessaria.: “Ho abortito a 17” Il racconto muove i suoi primi passi da una sua dichiarazione, riferita ...

Pubblicità

infoitcultura : Isabella Ferrari e l’interruzione di gravidanza: ‘Dolore senza sensi di colpa’ - infoitcultura : Isabella Ferrari e l’aborto a 17 anni: “Lo rifarei, non ho sensi di colpa” - lonelywolf20 : @ilPellicano_ Io avevo Isabella Ferrari...1985?? - UCI_Cinemas : Ci sono legami che vanno oltre il tempo. #LaMiaOmbraÈTua con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e Isabella Ferrari è n… - pardulone : RT @Corriere: Isabella Ferrari: «Ero una ragazzina, ho abortito. Provo dolore senza sensi di colpa» -

Attesa anche Margherita Buy in Esterno Notte e per Maya Sansa ein Sei donne . Mentre RaiPlay si conferma piattaforma complementare dell'offerta generalista delle reti, rivolgendosi ...Leggi anche >choc: 'Ho abortito a 17 anni, lo ricordo con dolore. Ma non sono pentita' Tuttavia le condizioni di Barker sembrano essere gravi, almeno a quanto emerge da un post ...Anche all’Omnia e all’Uci di Campi il film con Giallini, Maggio e Isabella Ferrari. Il regista Cappuccio: "La ricca linfa del libro mi ha molto aiutato nelle riprese" ...Isabella Ferrari (Foto Instagram). “Ho incarnato il sogno di mia madre”. “Sono arrivata da Piacenza a Roma che ero minorenne, accompagnata da mio zio camionista – racconta – Papà commerciava in bestia ...