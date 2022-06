Governo: Turco (M5S), 'da eletti forte pressing ma appoggio esterno non è sul tavolo' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - L'ipotesi di un appoggio esterno al Governo "non è all'ordine del giorno. Attendiamo comunque delle risposte da parte dell'esecutivo, e soprattutto da parte del presidente del Consiglio Draghi, su una serie di temi che interessano ai cittadini: parliamo di caro prezzi, inflazione, superbonus, salario minimo. Queste sono le priorità del M5S". Lo dice, intervistato dall'Adnkronos, il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e braccio destro di Giuseppe Conte. Molti dei vostri deputati e senatori chiedono di abbandonare la maggioranza: registra anche lei un forte pressing in tal senso? "Non nascondiamo che c'è una forte pressione da parte di molti parlamentari sui temi che abbiamo posto all'attenzione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - L'ipotesi di unal"non è all'ordine del giorno. Attendiamo comunque delle risposte da parte dell'esecutivo, e soprattutto da parte del presidente del Consiglio Draghi, su una serie di temi che interessano ai cittadini: parliamo di caro prezzi, inflazione, superbonus, salario minimo. Queste sono le priorità del M5S". Lo dice, intervistato dall'Adnkronos, il senatore Mario, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e braccio destro di Giuseppe Conte. Molti dei vostri deputati e senatori chiedono di abbandonare la maggioranza: registra anche lei unin tal senso? "Non nascondiamo che c'è unapressione da parte di molti parlamentari sui temi che abbiamo posto all'attenzione del ...

