Elisabetta Canalis: "Mia figlia non va più a scuola" (Di giovedì 30 giugno 2022) La showgirl sarda, Elisabetta Canalis, dichiara che sua figlia Skyler non va più a scuola da quando c'è stata la sparatoria in Texas. Una preoccupazione crescente da parte della modella, tanto da far passare alla piccola le vacanze estive in Italia. Il marito, Brian Perri, spaventato da ciò che potrebbe accadere a settembre, vorrebbe però che la figlia continuasse comunque a studiare negli Stati Uniti. Elisabetta Canalis, una tragedia sconvolgente per tutta la famiglia Photo Credits: SportitaliaDopo la vittoria nella gara di kickboxing disputata a Torino, la modella è pronta a tornare in Italia, preoccupata dal clima statunitense. La stessa, intervistata dal settimanale Effe, ci ha tenuto a fare chiarezza sul suo voler stare in questo periodo il più possibile ...

