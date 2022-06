(Di giovedì 30 giugno 2022) Il protagonista di E.T. L', torna a parlare del film di Steven Spielberg che l'ha reso famoso in tutto il mondo, affrontando anche il tema di un possibile. Chi non ricorda E.T. L'? Il film cult di Steven Spielberg ancora oggi è visto da milioni e milioni di persone e tutti ricordiamo, l'Elliot protagonista. Proprio lui, recentemente, ha parlato di un possibile, senza troppo ottimismo a dirla tutta. E.T. L'è un vero e proprio classico del cinema internazionale. Diretta da Steven Spielberg, la storia di Elliot e di E.T. ha affascinato e appassionato milioni di persone nel mondo. Proprio il protagonista,, ha ...

E.T. L' extraterrestre: Henry Thomas è convinto che non ci sarà mai un sequel Il protagonista di E.T. L' extraterrestre, Henry Thomas, torna a parlare del film di Steven Spielberg che l'ha reso famoso in tutto il mondo, affrontando anche il tema di un possibile sequel. Chi non ...El actor que dio vida a Elliot en E.T. El Extraterrestre, Henry Thomas, ve muy improbable que Steven Spielberg se lance a producir una secuela.