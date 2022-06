Draghi cambia strategia: 4 miliardi per pagare gli operatori e fare scorta di gas (Di giovedì 30 giugno 2022) La via degli incentivi non ha funzionato del tutto: si passa al gestore pubblico per riempire gli stoccaggi senza metano russo. Un approccio che, tre mesi fa, avrebbe permesso di comprare molti metri cubi in più Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 giugno 2022) La via degli incentivi non ha funzionato del tutto: si passa al gestore pubblico per riempire gli stoccaggi senza metano russo. Un approccio che, tre mesi fa, avrebbe permesso di comprare molti metri cubi in più

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Conte: “Draghi ha chiesto la mia rimozione? Sconcertato. Grillo mi aveva informato ma nostra lealtà al governo… - petergomezblog : Conte: “Draghi ha chiesto a Grillo la mia rimozione? Sconcertato, grave che premier tecnico si intrometta. Ma la no… - silvia_sb_ : Che poi, se l’obiettivo “non è sostenere Draghi ma tutelare gli interessi degli italiani” quindi “ns atteggiamento… - Corry08101961 : RT @byoblu: Draghi non cambia idea sul #Superbonus ed è deciso a non rinnovare i fondi per la misura. A rischio migliaia di imprese. https… - LUCA_italy19999 : RT @AlbertoSamona: Basta con questa invasione incontrollata verso cui il Ministro dell'Interno del governo #Draghi non sta facendo nulla. O… -