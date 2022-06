Crescono i contagi, Bassetti: “Picco a metà luglio, milioni di italiani in lockdown” (Di giovedì 30 giugno 2022) Prosegue l’impennata di nuovi casi di Covid-19 in Italia. Ieri, infatti, si sono registrati ben 94.165 positivi su 357.210 tamponi processati. Secondo l’infettivologo Matteo Bassetti, la “fiammata estiva di Omicron dovrebbe raggiungere il suo acme” a metà luglio. A quel punto “una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Prosegue l’impennata di nuovi casi di Covid-19 in Italia. Ieri, infatti, si sono registrati ben 94.165 positivi su 357.210 tamponi processati. Secondo l’infettivologo Matteo, la “fiammata estiva di Omicron dovrebbe raggiungere il suo acme” a. A quel punto “una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

