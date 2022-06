Covid e lavoro, per privati raccomandate mascherine Ffp2: il protocollo (Di giovedì 30 giugno 2022) Governo e le parti sociali hanno approvato l’aggiornamento del documento sulle misure anti contagio. Nessun obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione quindi, ma solo una raccomandazione, soprattutto in situazione a rischio, come negli ambienti chiusi e in quelli dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Le regole resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2022 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 giugno 2022) Governo e le parti sociali hanno approvato l’aggiornamento del documento sulle misure anti contagio. Nessun obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione quindi, ma solo una raccomandazione, soprattutto in situazione a rischio, come negli ambienti chiusi e in quelli dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Le regole resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, la bozza per il lavoro dei privati: mascherine e smart working in particolare per i fragili. Protezione con… - rtl1025 : ??#Mascherine FFp2 raccomandate in particolari contesti e per i 'fragili'. Lo prevede il 'Protocollo aggiornamento'… - Radio1Rai : #Covid Contagi in aumento e decisioni in arrivo nelle prossime ore sulla proroga della mascherina nei posti di lavo… - DeBiaseGiuseppe : RT @CislNazionale: #Covid, #LuigiSbarra: un risultato importante l’aggiornamento del protocollo per i luoghi di lavoro. Giusta attenzione d… - MDX_0x0 : RT @dottorbarbieri: ???? Covid, mascherine al lavoro: cade obbligo, decideranno le aziende. 'Fortemente raccomandate' FFP2 fino a 31/10/22. -