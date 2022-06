Charlene Wittstock, le condizioni ancora precarie (Di giovedì 30 giugno 2022) La principessa di Monaco, Charlène Wittstock, non si presenta ad un incontro ufficiale ad Oslo. A sollevare i sospetti intorno a questa strana vicenda il magazine spagnolo Vanitatis, che si è chiesto il perché della sparizione improvvisa. Il tutto potrebbe ricondurre al possibile sfregio durante un’operazione al viso. Charlene Wittstock, la salute fa brutti scherzi Photo Credits: Radio Monte CarloPurtroppo continuano le condizioni precarie della reale, Charlene di Monaco, la quale è risultata positiva al Covid, allarmando la famiglia a Palazzo, da tempo consapevole della salute della principessa. Un’infezione ad orecchie, naso e gola in Sudafrica che l’ha costretta a vivere in modo preoccupante il Covid-19. Il tutto unito anche dal rapporto intricato con il principe Alberto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) La principessa di Monaco, Charlène, non si presenta ad un incontro ufficiale ad Oslo. A sollevare i sospetti intorno a questa strana vicenda il magazine spagnolo Vanitatis, che si è chiesto il perché della sparizione improvvisa. Il tutto potrebbe ricondurre al possibile sfregio durante un’operazione al viso., la salute fa brutti scherzi Photo Credits: Radio Monte CarloPurtroppo continuano ledella reale,di Monaco, la quale è risultata positiva al Covid, allarmando la famiglia a Palazzo, da tempo consapevole della salute della principessa. Un’infezione ad orecchie, naso e gola in Sudafrica che l’ha costretta a vivere in modo preoccupante il Covid-19. Il tutto unito anche dal rapporto intricato con il principe Alberto, ...

