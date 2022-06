Basket, NBA: Danilo Gallinari ai San Antonio Spurs in una trade con Dejounte Murray (Di giovedì 30 giugno 2022) Danilo Gallinari non vestirà la maglia degli Atlanta Hawks nella stagione NBA 2022-2023. Le voci di mercato delle ultime settimane si sono infatti concretizzate nella notte italiana con una trade in cui la franchigia della Georgia ha ceduto di fatto ai San Antonio Spurs l’azzurro insieme a tre prime scelte al Draft e un diritto di scambio in cambio di Dejounte Murray. Il futuro del “Gallo” è però ancora incerto, infatti non è scontata la sua permanenza alla corte di Gregg Popovich. Gli Spurs potrebbero tagliarlo risparmiando buona parte dei 21 milioni di dollari previsti dal suo accordo e permettendogli così di tornare sul mercato dei free agent. La squadra texana sembra infatti in ricostruzione per avere maggiori chance in ottica Draft 2023, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)non vestirà la maglia degli Atlanta Hawks nella stagione NBA 2022-2023. Le voci di mercato delle ultime settimane si sono infatti concretizzate nella notte italiana con unain cui la franchigia della Georgia ha ceduto di fatto ai Sanl’azzurro insieme a tre prime scelte al Draft e un diritto di scambio in cambio di. Il futuro del “Gallo” è però ancora incerto, infatti non è scontata la sua permanenza alla corte di Gregg Popovich. Glipotrebbero tagliarlo risparmiando buona parte dei 21 milioni di dollari previsti dal suo accordo e permettendogli così di tornare sul mercato dei free agent. La squadra texana sembra infatti in ricostruzione per avere maggiori chance in ottica Draft 2023, che ...

