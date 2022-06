Videochat gratis con sconosciuti per vedersi e parlare migliori app

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Lesono sempre esistite fin da Windows 95, che includeva un programma chiamato Microsoft NetMeeting, anche se le connessioni non permettevano una qualità elevata. Qualche anno più tardi arrivò ChatRoulette, un modo per conoscere o chattare in video consenza bisogno di registrare un account, che ebbe uno straordinario successo e che fu subito imitato da tanti altri siti simili (tra cui grande successo ha ottenuto Omegle). Oggi sono davvero numerosi i servizi e le chat che permettono di fareanonime, a volte senza nemmeno registrarsi: basta attivare la telecamera anteriore, avviare la connessione e scoprire chi ci è capitato davanti in maniera del tutto casuale! Scopriamo quindi quali sono leapp per...