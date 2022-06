“Sono stata violentata”. Choc nel mondo del cinema, la figlia vip si fa coraggio e parla (Di mercoledì 29 giugno 2022) A seguito della decisione presa dalla Corte suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza sul caso Roe contro Va, che nel 1973 legalizzò l’aborto, come recentemente da noi è stato per la bocciatura del Ddl Zan, più persone sensibili al delicato e importante argomento hanno esternato proprie esperienze personali per sensibilizzare tutti. Soprattutto personaggi pubblici, quelli che in questi casi fanno la differenza. Ireland Baldwin, figlia di Alec Balwin ha deciso di uscire allo scoperto rivelando un dramma che cambiò la sua vita, senza l’aborto sarebbe stata persa. La pesante e tragica storia raccontata dalla figlia d’arte del mito Hollywoodiano, venuta al mondo nel corso della travagliata e conclusa relazione con l’iconica attrice Kim Basinger, ha sconvolto i suoi follower, oltre 600mila sul suo profilo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 29 giugno 2022) A seguito della decisione presa dalla Corte suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza sul caso Roe contro Va, che nel 1973 legalizzò l’aborto, come recentemente da noi è stato per la bocciatura del Ddl Zan, più persone sensibili al delicato e importante argomento hanno esternato proprie esperienze personali per sensibilizzare tutti. Soprattutto personaggi pubblici, quelli che in questi casi fanno la differenza. Ireland Baldwin,di Alec Balwin ha deciso di uscire allo scoperto rivelando un dramma che cambiò la sua vita, senza l’aborto sarebbepersa. La pesante e tragica storia raccontata dallad’arte del mito Hollywoodiano, venuta alnel corso della travagliata e conclusa relazione con l’iconica attrice Kim Basinger, ha sconvolto i suoi follower, oltre 600mila sul suo profilo ...

