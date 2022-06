Recensione Naruto Shippuden – Itachi Figure

(Di mercoledì 29 giugno 2022) In questaanalizzeremo la nuovissimadidirettamente dae prodotta da ABYstyle Studio ABYstyle Studio amplia la sua gamma di “SFC” con questa nuovissima statuetta appartenente alla seconda serie animata di casa Pierrot:. Uno dei personaggi più complessi e misteriosi dell’intera opera prende vita in questa riproduzione in scala 1:10. Parliamo, ovviamente, diUchiha che, dopo quelle die Kakashi, rappresenta la terzaprodotta sotto licenza ufficiale da ABYstyle Studio. Vediamo, ora, se questa statuetta ci ha convinti o meno nellacompleta! La confezione –...

