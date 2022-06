Pusha T a Milano per l’unica data italiana: dettagli e biglietti in prevendita (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo 4 anni di assenza dall’Italia è stata annunciata una data di Pusha T a Milano. Il rapper salirà sul palco per presentare il suo ultimo album It’s Almost Dry pubblicato quest’anno. Pusha T a Milano: data e biglietti Pusha T sarà a Milano il 2 dicembre 2022 presso il Fabrique. L’annuncio arriva a Live Nation, che per gli iscritti rende disponibili i biglietti in anteprima dalle ore 10 di giovedì 30 giugno. Per tutti gli altri utenti i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 1° luglio sui circuiti TicketOne e Ticketmaster. Il costo stimato dei biglietti sarà di 30 euro più i diritti di prevendita. Pusha T, dai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo 4 anni di assenza dall’Italia è stata annunciata unadiT a. Il rapper salirà sul palco per presentare il suo ultimo album It’s Almost Dry pubblicato quest’anno.T aT sarà ail 2 dicembre 2022 presso il Fabrique. L’annuncio arriva a Live Nation, che per gli iscritti rende disponibili iin anteprima dalle ore 10 di giovedì 30 giugno. Per tutti gli altri utenti isaranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 1° luglio sui circuiti TicketOne e Ticketmaster. Il costo stimato deisarà di 30 euro più i diritti diT, dai ...

