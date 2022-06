Papa Francesco: Ucraina flagellata da barbari attacchi, aprire vie di dialogo (Di mercoledì 29 giugno 2022) commenta 'Porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata Ucraina, che continua a essere flagellata da barbari attacchi, come quello che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk'. Lo ha detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 giugno 2022) commenta 'Porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata, che continua a essereda, come quello che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk'. Lo ha detto ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco nella Solennità dei #santipietroepaolo, invita a guardare alla testimonianza dei due apostoli, perch… - ilvolo : Ieri, insieme alle nostre famiglie, abbiamo partecipato al Beauty of Family - Festival delle Famiglie, in presenza… - AGisotti : Il 27 giugno del 1992, Jorge Mario Bergoglio veniva consacrato vescovo dal cardinale Quarracino. Sceglieva il motto… - Affaritaliani : Ucraina, Papa Francesco: 'Barbaro attacco al centro commerciale Kremenchuk. Guerra folle' - LionelAndrades1 : @antoniodballaro @MassimoFaggioli Questa Lettera come Traditionis Custode è basata sulla interpretazione di Concili… -