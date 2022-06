Papa Francesco: "Incendi e siccità devastano ambiente. Auspico misure adeguate" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giugno 2022 "In questi giorni a Roma sono scoppiati diversi Incendi favoriti dalle alte temperature. La siccità inoltre sta causando seri danni alle attività produttive e all'ambiente. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giugno 2022 "In questi giorni a Roma sono scoppiati diversifavoriti dalle alte temperature. Lainoltre sta causando seri danni alle attività produttive e all'. ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco nella Solennità dei #santipietroepaolo, invita a guardare alla testimonianza dei due apostoli, perch… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all'#angelus nella solennità dei santi #PietroePaolo: come i due apostoli patroni di #Roma, anche no… - ilvolo : Ieri, insieme alle nostre famiglie, abbiamo partecipato al Beauty of Family - Festival delle Famiglie, in presenza… - casini_alberto : Siete litigiosi cercate sempre la lite con me non ci state al fatto che io sono stato un Mito e che vivo nell'immag… - CiaoKarol : Papa Francesco: anche nelle difficoltà della vita, si deve avere fede [A... -