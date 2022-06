Napoli doppio colpo dal Verona | ma De Laurentiis vuole lo sconto

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi sta muovendo sul calciomercato con attenzione, come devono fare tutti i club che oltre ad acquistare devono anche vendere per far quadrare i bilanci. Gli azzurri non hanno fretta, nonostante il ritiro di Dimaro si avvicini. Ma la fretta è cattiva consigliera e Denonfarsi prendere per la gola. Questo non significa restare immobili, ma agire quando si presenta l’occasione. Ecco perché ilcontinua a monitorare Casale e Barak del, con Giuntoli che sarebbe pronto a portarli in azzurro in breve tempo. A livello tecnico piacciono molto al direttore sportivo del, ma ovviamente bisogna scontrarsi con le richieste di mercato della società scaligera.su Barak e Casale: il prezzo L’operazione di calciomercato viene ...

Dell'operazione- Verona per Barak e Casale ne ha parlato l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che prevede degli aggiornamenti a breve per questa doppia trattativa. Il Verona tra l'... Inizia ad alzarsi il pressing del Napoli per cercare di chiudere le due trattative per ora non decollate a dovere, per portare a casa Barak e Casale. Entrambi giocatori del Verona ed entrambi profili ... L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la società azzurra sia pronta a investire per un ...