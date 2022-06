Manila Nazzaro confessa chi è stato il più grande giocatore del Gf Vip 6 (e no, non è Alex Belli!) (Di mercoledì 29 giugno 2022) Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del grande Fratello Vip. Eliminata a un passo dalla finale, in questi giorni si sta godendo qualche giorno di vacanza ai Caraibi, insieme al suo compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, e i due figli avuti dall’ex marito, l’allenatore Francesco Cozza. Dopo l’esperienza nel reality show, l’ex Miss Italia ha ripreso la sua professione di speaker radiofonica. Possiamo ascoltarla su Rtl 102.5 in onda dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 13 insieme a Valeria Graci e Charlie Gnocchi. Intervistata dal settimanale Chi, Manila Nazzaro ha raccontato come sta vivendo il post Gf Vip: Questo programma ti regala una popolarità incredibile. Quando ho vinto Miss Italia, nel 1999, non c’erano i social, ma la fama è stata enorme. Con il ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 giugno 2022)è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione delFratello Vip. Eliminata a un passo dalla finale, in questi giorni si sta godendo qualche giorno di vacanza ai Caraibi, insieme al suo compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, e i due figli avuti dall’ex marito, l’allenatore Francesco Cozza. Dopo l’esperienza nel reality show, l’ex Miss Italia ha ripreso la sua professione di speaker radiofonica. Possiamo ascoltarla su Rtl 102.5 in onda dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 13 insieme a Valeria Graci e Charlie Gnocchi. Intervistata dal settimanale Chi,ha raccontato come sta vivendo il post Gf Vip: Questo programma ti regala una popolarità incredibile. Quando ho vinto Miss Italia, nel 1999, non c’erano i social, ma la fama è stata enorme. Con il ...

Pubblicità

IsaeChia : Manila Nazzaro confessa chi è stato il più grande giocatore del #GfVip 6 (e no, non è Alex Belli!) La conduttrice… - VicolodelleNews : Manila Nazzaro svela chi l'ha delusa degli ex compagni del #GFVip 6 e con chi è rimasta in contatto - Il Vicolo del… - AngoloDV : Gf Vip 7 Manila Nazzaro si confessa: 'Una delusione incredibile' #manilanazzaro #gfvip #isola #katia… - andreastoolbox : Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli e Giucas Casella - blogtivvu : Manila Nazzaro attacca a sorpresa un ex del GF Vip: “altro che Alex Belli!” #gfvip -