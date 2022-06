Lodi | trovato morto l' ex sindaco di Corte Palasio Pierangelo Repanati

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Lodi, trovato morto nel suo giardino l’ex sindaco di Corte Palasio: aveva tagli alla gola. I vicini: “Abbiamo sentito… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Trovato morto con la gola tagliata Pierangelo Repanati, ex sindaco di Corte Palasio (Lodi). Aveva 57 anni. Secondo gli inqu… - Noemithestar : Lodi, Pierangelo Repanati trovato morto nel giardino di casa: ipotesi incidente domestico - QuotidianPost : Ex sindaco e giornalista trovato morto a Corte Palasio: ipotesi rapina finita male - RADIOBRUNO1 : A provocarne il decesso, un tragico incidente domestico #Lodi #CortePalasio #incidentedomestico #RadioBruno… -

...per vedere cosa stesse accadendo e hail corpo della vittima riverso a ridosso della porta di casa. Il giornalista viveva da solo e attualmente lavorava come consulente in uno studio di. ...Verona hauna squadra e un candidato sindaco che l'hanno trascinata verso gli orizzonti di ... ma i loro candidati e le loro candidate che, da Piacenza a Catanzaro , passando per Verona e, ...«Se n’è andato in silenzio, senza farsi sentire. Lui era così». Claudio Minervino se n’è andato all’improvviso, in seguito a un malore, mentre si trovava per qualche giorno in vacanza, a Lamezia Terme ...LODI – Un incidente. Questa è la direzione in cui si stanno concentrando le indagini di investigatori e inquirenti dopo il ritrovamento del cadavere di Pierangelo Rapanati, 57 anni, ex sindaco e giorn ...