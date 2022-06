LIVE – Djokovic-Kokkinakis 6-1 6-4 4-1 | secondo turno Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Djokovic-Kokkinakis 4-1 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Kokkinakis #secondo… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Kokkinakis 3-1 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Kokkinakis #secondo… - sportface2016 : #Wimbledon | Novak #Djokovic e Thanasi #Kokkinakis hanno appena fatto il loro ingresso sul Centrale per il loro mat… - Ubitennis : Wimbledon Day 3 LIVE: al via i secondi turni, attesa per Sinner e Cocciaretto. Alle 14:30 tocca a Djokovic - Claplaz : Fabio Fognini, dopo aver vinto l'Atp 1000 di Monte-Carlo nel giorno di Pasqua del 2019, si è ritirato. Ma senza dir… -

Eurosport IT

... Auger - Aliassime, Coric, fino a Simon sconfitto nell'indimenticabile Roland Garros del 2019, dove ha avuto il grande privilegio di giocare sul "Philippe Chatrier" contro il serbo Novak. ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro dovrebbe iniziare non prima delle 14:30 .- Kokkinakis: il ... Novak Djokovic - Thanasi Kokkinakis live: Tennis - Wimbledon Maschile Follow all the latest from another action-packed day in SW19 with Michael Butler. Kontaveit, the second seed, is out! 14:17 That’s a huge win for Jule Niemeier, who only won her first ...Emma Raducanu continues her Wimbledon campaign with a second-round clash against France’s Caroline Garcia. It was a successful Centre Court debut on Monday for the British number one, as she came ...